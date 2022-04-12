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Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu! 'Ankara Tek Yürek' kampanyası

Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu! 'Ankara Tek Yürek' kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarını ödeyebilmek için 'Ankara Tek Yürek' kampanyası başlattıklarını açıkladı.

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Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralılar için başlattığı yeni kampanyayı duyurdu. Yavaş, Ankara'daki ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarını ödeyebilmek için 'Ankara Tek Yürek' kampanyası başlattıklarını açıkladı.

"Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz"
Sosyal medya hesabından kampanya görselini ve yardım sayfasının linkini paylaşan Yavaş, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar ankaratekyurek.com adresine girerek online olarak ihtiyaç sahibi insanların faturalarını ödeyebilecek.

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