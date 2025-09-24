Mansur Yavaş saat 14.00'da açıklama yapacak! İsmail Saymaz 'sıra ona geldi' diyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrasında gözler Mansur Yavaş'a döndü. Saat 14.00'da basın toplantısı düzenleyecek olan Mansur Yavaş iddialara yanıt verecek. Gazeteci İsmail Saymaz ise bugün köşesinde önemli bir iddia ortaya attı ve 'Sıra ona geldi' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik konser operasyonu ve iddialara ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyecek. Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

SIRA MANSUR YAVAŞ'A GELDİ

Gazeteci İsmail Saymaz dün Ankara Büyükşehir'e yönelik 'konser' operasyonuyla ilgili önemli bir iddia ortaya attı. İddiasına göre 'Ekrem İmamoğlu'nun ardından sıra Mansur Yavaş'a geldi. Saymaz şunları yazdı:

-Beştepe, 2028’i șansa, talihe ve kadere bırakmak istemiyor. İki aşamalı bir plan uygulanıyor.

Bir: TBMM’de en az 360 oyu bularak, Türkiye’yi erken seçime götürüp Erdoğan’a bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olma imkanı sağlamak.

İki: Erdoğan’ın aday olması yetmez, kazanmasını da garanti altına almak. Yani, yeneceği bir rakiple yarışmasının koşullarını hazırlamak.

Bu doğrultuda ilk olarak Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Yine de tehlikeyi bertaraf edebilmiş değiller. İmamoğlu kadar güçlü bir rakip olan Mansur Yavaş, adaylık iddiasını sürdürdükçe Erdoğan’ın 2028’e garanti gözüyle bakması zor. 2019’dan bu yana adının sorulduğu her ankette açık ara önde, Yavaş.

İMAMOĞLU'NDAN SONRA BELLİYDİ

İmamoğlu gözaltına alındığında sıranın Yavaş’a geleceği belliydi. Bu, yalnızca öncelik ve zaman meselesiydi. Yedi ay önce İmamoğlu ile başladılar. Ve dün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) kapısına dayandılar.

YENİ OPERASYONLAR OLACAK

Kulağıma gelenler doğruysa sırada belediyenin başka şirketleri var. Örneğin, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve PORTAŞ A.Ş.’de 2021 ve 2022 yıllarında ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası soruşturmaya konu edilebilir.

Yavaş, Özlem Çerçioğlu gibi altı metrekarede tutulma korkusuyla “Cumhurbaşkanı’nın himayesine” girmeyi kabul edecek biri olmadığına göre ABB duvarlarını dövecek dalgalara karşı hazırlık yapmalı.

Çünkü sıra O’na geliyor.



NE OLMUŞTU?

ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgili kamu zararı iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah mevcut ve eski belediye yetkilileri dâhil 13 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiye "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor.