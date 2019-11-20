Mansur Yavaş: Özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz

"Ankara'da insanlar trafikte uzun zaman kaybediyor." diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kamuda yapamasak bile özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz" açıklaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Ankara Ulaşım Çalıştayı'nın açılışında konuşan Yavaş, Başkent'te toplu ulaşımın ihmal edildiğini söyledi.

Yavaş, "Geçmiş yönetimleri eleştirme, bahane bulma gibi bir durumumuz yok; ancak, tabii ki her yönetimin kendine has bir tercihi vardır. Ben açıkçası bir büyükşehir belediye başkanının görevlerinin içerisinde, musluktan içilebilir su akıtmak, temiz hava solutmak ve insanları ucuz ve kaliteli taşıtmak, yeşil alanlar oluşturmak olduğunu düşünüyorum. Bunlar içerisinde toplu ulaşım bugüne kadar maalesef ihmal edilmiştir" dedi.

"300 yeni otobüs alma çalışmalarımız devam ediyor "

6 milyona yaklaşan nüfusa bin 540 otobüsle hizmet vermenin zorluğuna dikkat çeken Yavaş, 300 yeni otobüsün alınacağını belirtti. Yavaş, "2010 yılındaki otobüs sayımız 2 bin 37, 4 milyon 641 bin nüfusumuz var. Büyükşehir yasasının kabul edilmesiyle birlikte, ilçeler de bu nüfusa dahil oldu. Birden bire biz 6 milyona yaklaşan bir nüfusla karşılaştık. Şu anki otobüs sayımız bin 540, 200 kadar otobüsümüz de ilçelere çalışıyor, ayrıca günlük 50 tane kadar da sefer dışı kalıp, tamire ihtiyaç duyulanları da düşünce, ne kadar zor şartlarda hizmet verildiğini tahmin edersiniz. Genel müdürümüzün girişimleriyle 300 yeni otobüsü alma çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz"

Ankara'da trafik problemini çözebilmek için özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istediklerini söyleyen Yavaş, "Ankara'da insanlar trafikte uzun zaman kaybediyor. Kamuda yapamasak bile özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz. Bu projedeki çalışmalarımız devam ediyor. Dünyada herkes bu ulaşım meselesini bir şekilde çözüyor. Biz de çözeceğiz. Bilim adamlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözeceğiz" dedi.

"56 kilometrelik bisiklet yolu inşaatına başladık"

Yavaş, Ankara'da ücretsiz taşınan yolcu sayısının günlük yüzde 30 olduğunu, zararlarının 630 milyon lira olduğunu kaydetti. Bu konuyu çözmek için Moskova'da girişimlerde bulunduklarını ifade eden Yavaş, "Moskova Belediye Başkanıyla bir protokol imzaladık. Oradaki toplantıda Helsinki Belediye Başkanı bana dedi ki 'Bisikletle ulaşımda maalesef yüzde 85’i geçemedik'. Ankara'da bu oran yüzde sıfır. Bu sebepten dolayı 56 kilometrelik bir bisiklet yolu inşaatına başladık" diye konuştu.