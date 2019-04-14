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Mansur Yavaş ilk toplantıda AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin o tekfini reddetti

Mansur Yavaş ilk toplantıda AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin o tekfini reddetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ilk toplantıda yetkilerini kısıtlamak isteyen AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyelerinin teklifini reddetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde muhalefetin başkanın bazı yetkilerinin kısıtlanmasını öngören teklifini iade etti.

Bir takım yetkileri kısıtlanmak istedi

Büyükşehir belediye meclisi, seçimin ardından ilk kez bugün Yavaş başkanlığında toplandı. Mecliste bazı üyeler, belediye başkanının, belediye ve iştiraki şirketleri üzerindeki bütçe ayarlama dahil bir takım yetkilerini kısıtlamak istedi.

Reddederek oturumu kapattı

Yavaş, kürsüdeki konuşmasında, şirketler üzerindeki şahsi yetkilerinin meclise devredilmesi öngörülen önergeyi reddederek oturumu kapattı.

Twitter'dan duyurdu

Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"25 yıldır Bld. Başkanınca kullanılan yetkiyi şimdi Belediye Meclisi'ne almak istediler reddettim. Tümü zarar eden şirketlerdeki yönetim kurullarının göreve devam etmesini istemek hangi ihtiyacın sonucudur? Ankaralının şahsıma verdiği yetkiyi hakkıyla kullanmaya devam edeceğim."

Muhalefet çoğunluk

Belediye meclisinde AK Parti ile MHP'li üyeler çoğunlukta.

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