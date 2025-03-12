Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var

Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı veren Yavaş, tek bir amaçlarının olduğunu ifade etti. Sözlerinin devamında Yavaş "Ve artık 23 yıldır halktan kopuk bu iktidarı göndereceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı geldi. "Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki, en başta yanında ben olacağım" diyen Yavaş "Tek bir amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak" dedi.

"EN BAŞTA YANINDA BEN OLACAĞIM"

"Birinin ayağının takılmasından fırsat bekleyecek alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki, en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygıyla açıklıyorum.

"TEK BİR AMACIMIZ VAR"

Bizden herhangi bir şekilde ayrılık ve kavga bekleyenler avcunu yalayacak. Biz bir ve beraber sık sık yan yana gelmek süratiyle en doğruyu yapacağız. Ve artık 23 yıldır halktan kopuk bu iktidarı göndereceğiz. Tek bir amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak. "