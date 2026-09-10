Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne konuştu? Açıklama geldi
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Siyasetin konuşulmadığını belirten Yavaş; metro projeleri, 600 milyon liralık Hazine tahvili, 1,3 milyar liralık kredi ve arazi şerhinin kaldırılması talebinin gündeme geldiğini söyledi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dün akşam bir araya geldi. Mansur Yavaş, Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını şöyle aktardı:
-“Kabulde, başta metro yatırımları olmak üzere, projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik” dedi.
Yavaş, Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını da anlattı. Görüşmede siyaset konuşulmadığını söyleyen Yavaş, metro projelerinin, 600 milyonluk hazine tahvillerinin, 1.3 milyarlık kredi ve Yenimahalle’de yapılacak fuar ve kongre merkezi projesinin gündeme geldiğini ifade etti. Yavaş, satmak istedikleri iki araziye Çevre Bakanlığı’nın koyduğu şerhin kaldırılması için Erdoğan’dan destek istediğini söyledi.
CHP’den istifa iddialarını yalanlayan Yavaş, “ABB Meclisi’nde iktidar grubu olarak CHP ve YENİ Parti birlikte hareket ediyoruz” dedi.
X HESABINDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Gündeme bomba gibi düşen görüşmeye ilişkin Mansur Yavaş X'teki hesabından açıklama yaptı. Erdoğan'a teşekkür eden Mansur Yavaş şunları söyledi:
-Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.