Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne konuştu? Açıklama geldi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dün akşam bir araya geldi. Mansur Yavaş, Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını şöyle aktardı:



-“Kabulde, başta metro yatırımları olmak üzere, projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik” dedi.

Yavaş, Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını da anlattı. Görüşmede siyaset konuşulmadığını söyleyen Yavaş, metro projelerinin, 600 milyonluk hazine tahvillerinin, 1.3 milyarlık kredi ve Yenimahalle’de yapılacak fuar ve kongre merkezi projesinin gündeme geldiğini ifade etti. Yavaş, satmak istedikleri iki araziye Çevre Bakanlığı’nın koyduğu şerhin kaldırılması için Erdoğan’dan destek istediğini söyledi.

CHP’den istifa iddialarını yalanlayan Yavaş, “ABB Meclisi’nde iktidar grubu olarak CHP ve YENİ Parti birlikte hareket ediyoruz” dedi.