Mansur Yavaş ile AK Partili üye birbirine girdi! 'Hata varsa namussuzum' dedi hata çıkktı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis toplantısında sert tartışmalar yaşandı. Mansur Yavaş ile AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir birbirine girdi. Akdemir, "Özel kalemden ortağınızın oğluna iş verdiniz" deyince Yavaş, "Ortağına iş veren de iddia eden de şerefsizdir!" dedi. Akpınar, belediyenin bazı harcamaların tablolarla anlatırken, "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedi. Rakamları yanlış topladığı ortaya çıkınca da özür diledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 'Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda AK Parti'li Metin Akdemir ile Mansur Yavaş'ın tartışması gündem oldu.

Metin Akdemir, başkanlık özel ödeneğiyle ilgili rakamlarla Mansur Yavaş'ı eleştirirken, "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedi. Bunun üzerine gösterdiği tablodaki rakamların yanlış toplandığı görüldü. CHP ve İYİ partili üyelerin itirazı üzerine "Hangi rakamlar" diye soran Akdemir, rakamları yanlış topladığı ortaya çıkınca kürsüden özür diledi.

Son konuşacak kişi sensin Metin Bey

Akdemir'in belediye bütçesiyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Yavaş, şöyle yanıt verdi: "Sosyal yardım konusunda da en son konuşacak Metin bey. Sebebi; pandemide nakit yardım yapalım dedik, kocaman mecliste tek muhalif olan kendisi. "Nakit yardım yapmayın" diye tek muhalif olan kendisi. Onun için geri kalan cevabını inşallah bizim bürokratlarımız hazırlayacaklar"

Söylenen rakamlar bilerek çarpıtılıyor

"Çünkü söylenen rakamların bir çoğu yanlış veya bilerek kasıtlı saptırılıyor. Sebebi şu; gelir gider gerçekleşmesinde hak edişler var, ortada ödenecek paralar var, onların hiç birisinin burada rakamı yok. İnşallah bunları size yazılı olarak da arkadaşlarımız verecekler."

Akdemir: Yalan, yanlış diyemezsiniz

Bunun üzerine Akdemir sesini yükselterek eleştirilerini sürdürdü. Yavaş'ın "Metin bey burada herkes bütçeci değil. Sizin dilinizden... bütçenin dilinden bütçeden anlayan birisi cevap verebilir size. Oradaki birim amirleri bunları toparlayacak size verecek." sözleri üzerine Akdemir, "O zaman siz yalan, yanlış diyemezsiniz." dedi.

Özel kalemden ortağınızın oğluna iş verdiniz

Yavaş, kürsüdeki Mamak Belediye Başkanı'na söz verdiği sırada Akdemir "Özel kalemden ortağınızın oğluna iş verdiniz" iddiasında bulundu. Yavaş da, "Ortağına iş veren de şerefsizdir, iddia eden de şerefsizdir. 10 yıl önce ortak olmuşsun, ne ortağı. Ortaklığım mı var benim. 10 yıl önce diyorum ben sana" yanıtını verdi.

Meclis üyeliğinden istifa edeceğim...

Akdemir ise "Yanlış adama yanlış cevap verdiniz. İnceledim, burada belgesi.. Belgesini de burada yayın... Ortağınızın oğlu değil miydi?" dedi. Yavaş, Akdemir'e "Bir dakika 10-15 yıl önce. Fark eder. Dört tane Beypazarlı telkâri ustasına iş verildi. Dördü de Beypazarlı. Telkâri başka işleyen mi var? Yaptıran bir kişi çıktı. Eğer biliyorsanız onu da bilirsiniz. Geç Allah aşkına şuradan" diyerek karşılık verdi. Akdemir, "Başkanım denetim raporunu okuyun, ..., Meclis üyeliğinden istifa edeceğim yoksa sen istifa edecek misin?" diyerek Yavaş'a seslendi.