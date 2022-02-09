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Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı!

Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da son dönemde gelen zamların maliyetini vatandaşlara açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ardından gelen son zamların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne maliyetini paylaştı.

Maliyet değişimlerine dikkat çekti
Belediyelerdeki bu maliyet değişimine dikkat çeken Başkan Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelen zamların ardından belediyemizin maliyet değişim tablolarını kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

ASKİ'nin gideri 3 katını aştı
ASKİ, EGO ve Halk Ekmek'in artan giderlerine vurgu yapan Başkan Yavaş, ASKİ'nin 2021 yılındaki elektrik giderlerinin 561 milyon liradan 2022 yılında 1 milyar 620 milyon liraya çıktığı açıkladı. Halk Ekmek'in 501 bin 122 lira olan gideri 2022 Şubat ayında 1 milyon 61 bin 436 liraya çıktı.

Başkan Yavaş'ın yayınladığı maliyet tabloları şu şekilde:

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