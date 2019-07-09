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Mansur Yavaş Ankara'ya Yuri Gagarin’in heykeli diktirecek

Mansur Yavaş Ankara'ya Yuri Gagarin’in heykeli diktirecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen belediye başkanlarının katıldığı Kentsel Forumu için gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'dan heykel kararı ile döndü. Yavaş Ankara'ya Rus astronot Yuri Gagarin’in heykelini diktireceğini açıkladı.

İlk resmi ziyaretini Moskova’ya gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş buradaki toplantılarının ve görüşmelerinin içeriğini ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Olağan Toplantısı’nın 14’üncü birleşiminde anlattı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile görüşme yaptığını ve bu görüşme sonucu uzaya ilk çıkan Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Gagarin’in heykelinin Dikmen’de bir parka yapılacağını açıkladı.

Moskova'ya Yunus Emre heykeli

Öte yandan Yavaş, Moskova’ya da Yunus Emre heykeli dikileceğini söyledi.

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