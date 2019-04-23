Mansur Yavaş 23 Nisan’da Ankara Büyükşehir koltuğunu Kerem'e devretti

Negis, "Bu özel bayramı biz çocuklara hediye eden, bütün dünya çocuklarıyla paylaşmamızı sağlayarak, mutlulukların en güzelini yaşatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnet duygularımı ifade ediyorum. Dünya çocuklarıyla birlikte neşe dolu gülüşlerimizin gökyüzünü çınlattığı, hep mutlu olduğumuz, barış içinde büyüyeceğimiz daha nice güzel bayramlar diliyorum" dedi.