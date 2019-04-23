Mansur Yavaş 23 Nisan’da Ankara Büyükşehir koltuğunu Kerem'e devretti
Büyüklerin koltuklarını bir gün de olsa çocuklara bıraktığı gelenek Büyükşehir Belediyesinde de bozulmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koltuğunu Kerem Negis’e bıraktı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkentin farklı ilçelerindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Her 23 Nisan'da olduğu gibi gelenek bozulmadı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna 11 yaşındaki Kerem Negis oturdu.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve öğretmenleriyle birlikte gelen ilk ve ortaokul öğrencilerini kapıda karşılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çocuklarla yakından ilgilendi. Başkanlık koltuğunu Başkan Yavaş’tan devralan Kerem Negis’in ilk mesajı dünya barışı oldu.
Negis, "Bu özel bayramı biz çocuklara hediye eden, bütün dünya çocuklarıyla paylaşmamızı sağlayarak, mutlulukların en güzelini yaşatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnet duygularımı ifade ediyorum. Dünya çocuklarıyla birlikte neşe dolu gülüşlerimizin gökyüzünü çınlattığı, hep mutlu olduğumuz, barış içinde büyüyeceğimiz daha nice güzel bayramlar diliyorum" dedi.
Spor alanları artacak
“Adettir, belediye başkanı olunca neler yapmak istiyorsun, ilk talimatın ne olacak” diye soran Başkan Yavaş’a, Kerem Negis, okullarda spor alanlarının azlığından yakınarak, şöyle konuştu: