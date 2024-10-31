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Mansun Yavaş'tan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki

Mansun Yavaş'tan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak"tan tutuklanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir" dedi.

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak"tan tutuklandı. Özer'in tutuklanması sonrasında ise İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

Özer’in tutuklanmasına CHP'den tepki yükselirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a sessiz kaldığına dair eleştiriler yöneldi. Yavaş, bugün sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"1. Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir.


2. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?

3. Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu Yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.

4. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir.

5. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir"

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