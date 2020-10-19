Mankenlik ajansı sahibi dört kadına tecavüz etti! Eski eşinin söyledikleri olay oldu
Ünlü mankenlik ajansı Elite Models’ın eski patronu Gerald Marie hakkında dört kişinin şikâyeti üzerine tecavüz soruşturması başlatıldı.
Merkezi Fransa’da bulunan dünya çapındaki modellik ajansı Elite Models’ın eski patronu Gerald Marie hakkında “tecavüz soruşturması” başlatıldı. Gerald Marie’nin eski eşi, bir dönemin dünyaca ünlü mankeni Linda Evangelista da şikâyetçi kadınları desteklediğini açıkladı.
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Gerald Marie, ajansın başındayken aralarında reşit olmamış bir genç kızın da bulunduğu bazı modellere cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.
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Fransa’da başlatılan soruşturma, eski bir BBC muhabirinin şikâyeti ve üç eski modelin Marie’nin kendilerine tecavüz ettiği iddiası üzerine açıldı.
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Gerald Marie’nin eski eşi, bir dönemin süper modeli Linda Evangelista da suçlamada bulunan kadınları desteklediğini açıkladı.
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