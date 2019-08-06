Manken Tuğçe Aral Kaz Dağları için göğsünü paylaştı sosyal medyada linç edildi

Yoruma kapalı olarak yaptığı Kaz Dağları paylaşımına farklı sitelerden ilginç yorumlar da geldi. Resmen linç edilen Aral'a, "Gercekten de çok göğüsten, pardon, gönülden bir paylaşım olmuş" ve "Kaza dağına dokunma ama bana dokun der gibi" yorumlar yapıldı.