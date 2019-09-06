Manken Ekaterina Bobkova'yı öldürmeye çalışan Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev için flaş karar
Rus futbolcular Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev'in bir diplomatı darp ettiğine şahit olan ve mahkemede ifade vermeyi kabul eden manken Ekaterina Bobkova'yı öldürmeye teşebbüsten yargılandıkları davada flaş bir karar çıktı.
Rusya Premier Ligi takımlarından Zenit’te forma giyen Aleksandr Kokorin ile Krasnodar’da oynayan Pavel Mamaev, Ekim 2018’de Moskova’da diplomat Denis Pak’ı darp etti. O sırada Çek manken Ekaterina Bobkova olay yerindeydi
Manken futbolculara açılan davada görgü tanığı olmayı kabul etti. Mayıs 2019'da davadan birkaç gün önce manken Çekya'daki kayak merkezinde otelin 4'üncü katındaki balkondan düştü. Doktorlar genç kadını yapay komaya soktu.
18 ay hapis cezası aldılar: Çekya savcılığı kaza diyerek olayı kapattı. Futbolcular darp davasından 18 ay hapis cezası aldı.
'Balkondan düşmeden önce başına vurularak bayıltıldı': Ekaterina Bobkova tedavi için Rusya'ya götürüldü. Burada doktorlar genç kadınan 'Balkondan düşmeden önce başına vurularak bayıltıldı' raporu verdi.