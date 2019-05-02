Manken Didem Soydan skandal Kerimcan Durmaz olayına destek çıktı

Uygunsuz görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak bir skandala imza atan Kerimcan Durmaz magazin gündeminin birinci sırasında yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar kadar ünlülerden de tepki toplayan Durmaz’a Tuğba Ekinci’nin ardından arkadaşı ünlü manken Didem Soydan da destek çıktı.