Manken Didem Soydan skandal Kerimcan Durmaz olayına destek çıktı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın geçtiğimiz gün ‘yanlışıklıkla’ paylaştığını iddia ettiği müstehcen videosuna manken arkadaşı Didem Soydan’dan destek geldi. Soydan’a tepki gösteren vatandaşlara ise ünlü manken ateş püskürdü.
Uygunsuz görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak bir skandala imza atan Kerimcan Durmaz magazin gündeminin birinci sırasında yer almaya devam ediyor. Vatandaşlar kadar ünlülerden de tepki toplayan Durmaz’a Tuğba Ekinci’nin ardından arkadaşı ünlü manken Didem Soydan da destek çıktı.
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“Erkek adamın malı meydanda olur” diyen Tuğba Ekinci’nin ardından Didem Soydan, Kerimcan’la çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’ına yükleyerek gül emojisi koydu.
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Bunun üzerine takipçilerinden büyük tepki yağdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Soydan, kendisine tepki gösterenlere isyan ederek “Rahatsız olanlar hesabımdan gidebilir” dedi.
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