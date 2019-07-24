Manken Didem Soydan açıkladı: 'Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim'

Manken Didem Soydan açıkladı: 'Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim'

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğrafları atanları ifşa edeceğini söylerken bomba itiraflarda bulundu.

Manken Didem Soydan açıkladı: 'Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim' - Sayfa 1

Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğrafların yanı sıra ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le yaşadığı aşkla gündeme gelen manken Didem Soydan, yeni bir platformda karşımıza çıktı.

17
Manken Didem Soydan açıkladı: 'Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim' - Sayfa 2

Didem Soydan ile Niko interaktif bir oyun olan Pub Story oynadı. 35 yaşındaki manken, kendisine gelen bir sorulara cesur cevaplar vererek hayranlarının merakını gidermeye çalıştı.

27
Manken Didem Soydan açıkladı: 'Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim' - Sayfa 3

Sosyal medyadan kendisine çıplak fotoğrafların atılıp atılmadığı şeklindeki soru üzerine Didem Soydan, o fotoğrafları atanları ifşa edeceğini açıklarken şu ifadeleri kullandı;

37
Manken Didem Soydan açıkladı: 'Çıplak fotoğrafları ifşa edeceğim' - Sayfa 4

''Çıplak fotoğrafları muazzam ifşaya hazırlanıyorum'': "Bana DM’den (direkt mesaj) gelen mesajları, çıplak fotoğrafları muazzam ifşaya hazırlanıyorum, sergi yapacağım. Buradan Nesrin Cavadzade'ye selamlarımı söylüyorum. Bunu ilk o söylemişti.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

47