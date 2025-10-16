Manken Demer Şener gençlik sırrını itiraf etti! Altın değerinde bilgiler verdi
Manken Demet Şener genç gönümünü ve fitliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Bir etkinliğe katılan Demet Şener, gençlik sırrıyla ilgili ipuçları verdi. Ünlü mankenin açıklamaları gündem oldu. Bakın ünlü mankenin gençlik sırrı neymiş...
Ünlü manken Demet Şener sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça ilgi çekiyor. Genç görünümü ve düzgün fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Şener, gençlik sırrını itiraf etti. Herkes bu ipuçlarını pür dikkat dinledi...
1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen ünlü manken Demet Şener, eski günlerinden hiçbir şey kaybetmedi.
48 yaşındaki Demet Şener, dün bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazeteciler, burada Şener'e genç ve fit görünmesinin sırrını sordu.
