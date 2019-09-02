Manisa'nın aroması ve dayanıklığı ile tadı ün salan Kırkağaç kavunları askıda
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, aroması ve dayanıklılığı ile ün salan Kırkağaç kavunları, kış aylarında da tüketilmek üzere askılara alınmaya başladı. 65 yaşındaki üretici Zeycan Aydın,"Kavunlara tıpkı bir bebek gibi davranıyoruz. Kesinlikle fırlatıp atmıyoruz. Elden ele değil, tek tek taşıyıp, önce depolarımızda yere serdiğimiz yorganlar üzerine koyuyoruz." dedi.
Kırkağaç kavununda hasat sezonu devam ederken kışın satışa sunulmak üzere ayrılanlar askılara alınıyor. Tarlalardan büyük bir özveriyle toplanan, traktörlerle belediye ya da özel kişilere ait depolara getirilen kavunlar, önce dört bir yanlarından iplerle bağlanıyor.
Daha sonra tahta direklere asılan kavunlar şubat ayına kadar alıcısını bekliyor. Çürümeye dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğer kavun türlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle 2008 yılında coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun büyük bölümü daha çok gelir getirdiği için kış aylarında pazara sunulacak.
30 bin tonu askılara asılacak
İlçe genelinde 45 bin ton kavun hasadı elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 850 çiftçinin 1200 hektar alan üzerinde kavun ürettiğini söyledi. Özarı, 45 bin ton kavunun 30 bin tonunun askılara asılacağı kaydetti.
Kilosu 5 lira civarında satılacak
10 bin tonun doğrudan iç pazarda satılacağını belirten Özarı, kalan 5 bin tonunun ise doğrudan Almanya, Fransa, Hollanda ve Yunanistan gibi pek çok ülkeye ihraç edileceğine dikkat çekti. Özarı, hasadın ardından tarladaki kilogram fiyatının 1,5 lira ile 1,80 lira arasında olan Kırkağaç kavunlarının kış aylarında askıdan indiğinde kilogramının 5 lira civarında satılacağını bildirdi.