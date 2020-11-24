Manisalı iş kadını 'Hacı Murat'a bebeği gibi bakıyor

"Mutluluktan, ağladım diyebilirim"

İlk başta ön yargılı olarak baktığı otomobilini zamanla sevdiğini ve orijinal haliyle muhafaza ettiğini belirten Deniz Alya Eryılmaz, "Eşim evlilik yıl dönümü hediyesi olarak aldı. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi. Görünce şok oldum. Hatta mutluluktan, ağladım diyebilirim. İlk başta, 'Biz bunu nasıl kullanacağız' diye ön yargılıydım ama bu bir aşkmış, insan direksiyonuna dokununca anlıyor" diye konuştu.