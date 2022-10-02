Manisa'de çiftçinin tarlasından petrol çıktı! 50 milyon dolarlık teklifi reddetti

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytin tarlasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına suyla müdahale etti. Ancak ham petrolün yandığı alana su sıkılınca yangın daha da alevlendi. İtfaiye ekipleri otların tutuştuğu alanı söndürdü ancak ham petrol ile dolu olan çukurlar 1.5 saat boyunca yandıktan sonra kendi kendine söndü.