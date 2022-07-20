BIST 2.502
DOLAR 17,55
EURO 17,97
ALTIN 965,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'daki orman yangını! 18 saat sonra haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manisa'daki orman yangını! 18 saat sonra haber geldi

 MANİSA'nın Gördes ilçesindeki orman yangını ekiplerin yaklaşık 18 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Abone ol

İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde dün 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, güneş battıktan sonra gece görüşü olan 2 helikopter ve yer ekipleri müdahalesini sürdürdü.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, yangın yaklaşık 18 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, hasar tespitine de başlandı.

AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yangın bölgesinde, besicilik yapan bazı vatandaşlar ile 400'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan, tedbiren tahliye edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da ölümlü kaza! Refüje çarpan araç hurdaya döndü
Bursa'da ölümlü kaza! Refüje çarpan araç hurdaya döndü
Kuraklık Uganda'da en az 200 can aldı
Kuraklık Uganda'da en az 200 can aldı
Yağmur Ün kimdir kaç yaşında kiminle nişanlı 2 aylık hamile haberi diziden etti
Yağmur Ün kimdir kaç yaşında kiminle nişanlı 2 aylık hamile haberi diziden etti
KYK borçlarını ödeyenler ne olacak? Hacizler kaldırılacak mı? Detaylar belli oldu
KYK borçlarını ödeyenler ne olacak? Hacizler kaldırılacak mı? Detaylar belli oldu
Tatilcileri tuzağa düşürüp ortadan kayboldular: 1,5 milyon TL'lik akıllara zarar dolandırıcılık
Tatilcileri tuzağa düşürüp ortadan kayboldular: 1,5 milyon TL'lik akıllara zarar dolandırıcılık
2 milyonu bulması bekleniyordu! Netflix'te büyük kayıp bakın kaç kişi bıraktı
2 milyonu bulması bekleniyordu! Netflix'te büyük kayıp bakın kaç kişi bıraktı
Borcu için eşini ve kardeşini arayan şirketi şikayet etti 50 bin ceza kesildi
Borcu için eşini ve kardeşini arayan şirketi şikayet etti 50 bin ceza kesildi
Nazmi Arıkan cinayetinde kati Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Savcı 3 kritik soru sordu
Nazmi Arıkan cinayetinde kati Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Savcı 3 kritik soru sordu
Babama korona bulaştırarak öldürdü! Abisini mahkemeye verdi
Babama korona bulaştırarak öldürdü! Abisini mahkemeye verdi
ABD'de 17 Kongre üyesi gözaltına alındı! Yüksek Mahkeme önünde kürtaj kararını protesto ediyorlardı
ABD'de 17 Kongre üyesi gözaltına alındı! Yüksek Mahkeme önünde kürtaj kararını protesto ediyorlardı