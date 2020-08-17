Manisa'da vahşet! Tartıştığı eski eşiyle ev sahibini öldürdü

Olay, Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hulusi Çelik(34), bir süre önce boşandığı eski eşi Şahime Erdoğan(35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik yanında bulunan av tüfeği ile boşandığı eşi 2 çocuk annesi Şahime Erdoğan’nın başına 1 el ateş ederek öldürdü.