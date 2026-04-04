Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerdeki aramada 44,70 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 715 lira ele geçirdi.

Operasyonda A.U. (38), S.G. (38), U.A. (33), M.E. (35), A.M. (52) ve Y.T. (55) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U, U.A. ve M.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

