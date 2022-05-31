BIST 2.547
DOLAR 16,40
EURO 17,61
ALTIN 968,27
HABER /  GÜNCEL

Manisa'da su kuyusundan akan yanıcı maddede petrol tespit edildi

Manisa'da su kuyusundan akan yanıcı maddede petrol tespit edildi

Manisa Salihli'de bir çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan siyah ve yanıcı maddenin yüzde 6'sı petrol çıktı.

Abone ol

Manisa Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Siyah sıvıdan numune alındı
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden dün numune aldı.

Yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı petrol çıktı
Numunelerin yapılan analiz sonuçları geldi. İnceleme sonucunda, kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtildi.

"TPAO yetkilileri, kuyu açma çalışması başlatacak"
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen malzemenin yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 31 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 31 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek
İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! İtalya'ya set vermedik
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! İtalya'ya set vermedik
Fuat Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis ettik
Fuat Oktay: KKTC'ye 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis ettik
İYİ Partili Aytun Çıray'dan ittifak ortağı CHP'li belediyeye tepki: İzmir kokuyor
İYİ Partili Aytun Çıray'dan ittifak ortağı CHP'li belediyeye tepki: İzmir kokuyor
AB 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı kararı aldı
AB 200 milyar euroluk ek savunma yatırımı kararı aldı
Gıda krizine karşı en önemli rol Türkiye'de! Tüm dünya verilecek kararı bekleyecek
Gıda krizine karşı en önemli rol Türkiye'de! Tüm dünya verilecek kararı bekleyecek
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliye edildi
Terör örgütü PKK/YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı! Panik ve korku içindeler
Terör örgütü PKK/YPG'den ABD ve Rusya'ya Türkiye çağrısı! Panik ve korku içindeler
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem