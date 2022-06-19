Manisa'da su kanalından çıkan 2 metrelik kunduz görenleri şok etti: 'Bu nasıl kunduz?'

Konuyla ilgili açıklama yapan Karaağaç Mahalle Muhtarı Hüdayi Akada, “Kaynak başındaki hattımızdan 2 metre kunduz adı verilen ağaç kökü çıktı. Durumu MASKİ yetkililerimize bildirdik. Ekipler hemen duruma müdahale ederek sorunu giderdi. Çalışmaların sonunda su akışı daha verimli hale geldi. Mahallemize yaptığı yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ ekiplerimize teşekkür ederim. Allah Cengiz başkanımızı başımızdan eksik etmesin” dedi.