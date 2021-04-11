Hurdaya dönen aracı görenlerin ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve AKS ekipleri intikal ederken, AKS ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılan Ahmet Doğan Sarıkaya (39), Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık'ın (36) hayatını kaybettiği tespit edildi.



