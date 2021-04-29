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Manisa'da ormandan toplayıp kilosunu 200 TL'ye satıyorlar! Çiftçiler paraya para demiyorlar

Demirören Haber Ajansı
Manisa'da ormandan toplayıp kilosunu 200 TL'ye satıyorlar! Çiftçiler paraya para demiyorlar

MANİSA'da, ormanlık alanlarda yetişen morchella esculenta, kilosu 200 liradan alıcı buluyor.

Manisa'da ormandan toplayıp kilosunu 200 TL'ye satıyorlar! Çiftçiler paraya para demiyorlar

Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen kuzu göbeği mantarının (morchella esculenta) fiyatı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Bahar aylarında yetişen kuzu göbeğini toplamak için çiftçiler harekete geçti.

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Manisa'da ormandan toplayıp kilosunu 200 TL'ye satıyorlar! Çiftçiler paraya para demiyorlar

Çiftçiler, kuzugöbeği mantarını toplamak için sabah erken saatlerden itibaren ormanlık alanın yolunu tutuyor.

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Manisa'da ormandan toplayıp kilosunu 200 TL'ye satıyorlar! Çiftçiler paraya para demiyorlar

Çiftçiler topladıkları mantarı hem aileleriyle birlikte tüketiyor hem de satarak geçimini sağlıyor. 

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Manisa'da ormandan toplayıp kilosunu 200 TL'ye satıyorlar! Çiftçiler paraya para demiyorlar

Kuzugöbeği mantarı toplayan çiftçilerden Kenan Gürsoy (65), "Bu sene çok az topladığım için kendime ayırdım" diye konuştu.

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