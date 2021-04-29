Manisa'da ormandan toplayıp kilosunu 200 TL'ye satıyorlar! Çiftçiler paraya para demiyorlar
MANİSA'da, ormanlık alanlarda yetişen morchella esculenta, kilosu 200 liradan alıcı buluyor.
Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen kuzu göbeği mantarının (morchella esculenta) fiyatı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Bahar aylarında yetişen kuzu göbeğini toplamak için çiftçiler harekete geçti.
Çiftçiler, kuzugöbeği mantarını toplamak için sabah erken saatlerden itibaren ormanlık alanın yolunu tutuyor.
Çiftçiler topladıkları mantarı hem aileleriyle birlikte tüketiyor hem de satarak geçimini sağlıyor.
Kuzugöbeği mantarı toplayan çiftçilerden Kenan Gürsoy (65), "Bu sene çok az topladığım için kendime ayırdım" diye konuştu.