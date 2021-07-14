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Manisa'da onlarca kişinin gözü önünde boğuldu! Yürek yakan haber geldi

İhlas Haber Ajansı

MANİSA’da özel bir yüzme havuzuna giren 8 yaşındaki bir çocuk boğuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen çocuğun boğulma anında havuzda bulunan diğer kişilerin durumu fark etmemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 7 Temmuz günü 8 yaşındaki Yusuf Asaf Tiktaş, ailesiyle birlikte Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan özel bir havuzuna yüzmeye gitti. Su kaydırağından kayarak havuza giren Yusuf Asaf Tiktaş boğulurken, bir süre sonra ailesi ve çevredekilerin fark etmesi üzerine sudan çıkarılan Yusuf Asaf, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince önce Özel 8 Eylül Hastanesine, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yusuf Asaf’ın dün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken, acı haberi alan anne Saime ve baba Engin Tiktaş büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen Yusuf Asaf’ın havuzdaki boğulma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, su kaydırağına çıkan Yusuf Asaf’ın kayarak havuza girdiği ve bir süre sonra boğulduğu anlar yer aldı. Bu sırada havuz içinde ve çevresinde bulunan diğer kişilerin Yusuf Asaf’ın boğulmasını fark etmemesi ise dikkat çekti.

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