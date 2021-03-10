Manisa'da köyde gören şaştı kaldı erkek ama hala diyorlar: Askerliğinin bitmesine 1 ay kala...

DW Türkçe videosunda çocukluk sürecinden bahseden İhsan Hala "Ben kendimi bildim bileli böyleyim. İlkokul yıllarından beri. Mesela diğer arkadaşlarım erkeklerle maç yaparlardı, ben kızlarla seksek oynardım, ip atlardım, top oynardım... Arkadaşımın oğlu hala diye seslendi. Benim çok hoşuma gitti. O zaman hala olsun dedim" diye konuştu.