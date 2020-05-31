Manisa'da korkunç sır aydınlandı! Eşini yemeğine tarım ilacı katarak öldürdü
MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde kocası Sezai Harman'ı yemeğine tarım ilacı katarak öldüren Ayşe Harman 1 yıl sonra sırrı ortaya çıkınca tutuklandı. Harman'ın kendinden çok küçük sevgilisi serbest kaldı... Anlattıkları mide bulandırdı...
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, eşini yemeğine karıştırdığı tarım ilacıyla zehirleyerek ölümüne sebep olduğu öne sürülen kadın tutuklandı. Cinayet tam bir yıl sonra çözülürken, koca katili, kendisinden yaşça çok küçük iki sevgilisi ile birlikte gözaltına alındı. Sevgilileri serbest bırakılırken, cani kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19 Mart 2019'da Ahmetli ilçesine bağlı Kendirlik Mahallesi'nde yaşayan Sezai Harman (64), akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü "şüpheli" bulunan Sezai Harman'ın kardeşleri, abilerinin eşi Ayşe Harman (46) tarafından zehirlendiği iddiasıyla şikayette bulundu.
Turgutlu Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Harman, yeterli delil olmadığı için sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sezai Harman'ın cenazesinden alınan örnekler ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bu süreçte Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin devraldığı soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu, yapılan otopside "tarım ilacına bağlı zehirlenme bulgusu" saptadı. Genişletilen soruşturmada kadının telefon kayıtlarının incelenmesi sonucu Ayşe Harman ile sevgilileri olduğu iddia edilen A.K. (36) ve H.S. (37) gözaltına alındı.