Manisa'da korkunç sır aydınlandı! Eşini yemeğine tarım ilacı katarak öldürdü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, eşini yemeğine karıştırdığı tarım ilacıyla zehirleyerek ölümüne sebep olduğu öne sürülen kadın tutuklandı. Cinayet tam bir yıl sonra çözülürken, koca katili, kendisinden yaşça çok küçük iki sevgilisi ile birlikte gözaltına alındı. Sevgilileri serbest bırakılırken, cani kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.