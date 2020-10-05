Manisa'da kilosu 40 liradan satılıyor! Taleplere yetişemiyorlar

Korkmaz, "Hasattan sonra ezilmiş kavunlarımız vardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz, 'Kavunları pekmez yapımında değerlendirelim' dedi. Kabul ettik ve geçen hafta ilk denememizi yaptık. Olumlu oldu, tadımını yaptırdığımız kişiler beğendi.