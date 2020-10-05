Manisa'da kilosu 40 liradan satılıyor! Taleplere yetişemiyorlar
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde satış ve depolama sırasında ezilerek pazar değerini yitiren, dünyaca ünlü, tescilli Kırkağaç kavunu yeniden değerlendirilip satılıyor.
Kırkağaç ilçesinde yetişen, dünyaca ünlü tescilli Kırkağaç kavunundan pekmez yapıldı. Satış ve depolama sırasında ezilerek pazar değerini yitiren kavunlar, önce yıkanıyor, ardından bıçak yardımıyla parçalara bölünerek, kaşıkla içleri alınıyor.
Daha sonra ise süzgeç yardımıyla suyu alınan kavunlar, odun ateşinde 4 saat boyunca kazanlar içerisinde kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.
300 kilo sipariş aldı: Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin önerisiyle, Karakurt Mahallesi'ndeki ilk deneme aşaması gerçekleşen pekmezi üreten Mustafa Korkmaz, daha şimdiden 300 kilo sipariş aldığını söyledi
Korkmaz, "Hasattan sonra ezilmiş kavunlarımız vardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz, 'Kavunları pekmez yapımında değerlendirelim' dedi. Kabul ettik ve geçen hafta ilk denememizi yaptık. Olumlu oldu, tadımını yaptırdığımız kişiler beğendi.