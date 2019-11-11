Manisa'da kaybolan muhtar günlerdir aranıyor
MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde kaybolan Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz (25) için 4 gündür yürütülen arama-kurtarma çalışması devam ediyor.
MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz'i (25) arama faaliyetleri sürüyor.
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Alınan bilgiye göre; Çenesiz'in 7 Kasım'da otomobilinin Mestanlı'ya yakın bir yerde farları ve pencereleri açık şekilde bulunması üzerine amcası Yüksel Çenesiz, jandarma ekiplerine başvurdu.
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Kayıp muhtarın bulunması için Killik, Gündoğdu, ve Mestanlı mahallelerinin arazi ve derelerinde arama faaliyetleri sürdürülürken Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde de kamera incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
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Çenesiz'in bulunması için AFAD ve İzmir Deniz Polisinden yardım istendiği belirtildi.
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