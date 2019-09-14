Manisa'da karın ağrısı şikayetiyle gitti! Safra kesesinden 400 taş çıkarıldı

Genç yaşta bu kadar çok safra kesesi taşı olması nadir bir durum. Çünkü hastamız 23 yaşında. Safra kesesi taşları oluşumunda birçok mekanizma var. Bunlardan biri de kolesterol. Taşlardan bazıları da hematolojik (kan) hastalıklara bağlı olabilir. Hastamızda böyle bir şey mevcut değil. Taşların rengi ve görünümü kolesterol taşlarını andırıyor. Ameliyatımızı laparoskopik olarak gerçekleştirdik. Yani kapalı bir yöntemle ameliyatımızı yaptık. Kendisini taburcu edeceğiz. Çıkartılan taşlar milimetrik boyutlardan 1,5 santimetreye kadar ulaşmakta. Hepsi farklı boyutlarda. Ameliyat yorucuydu ama sayarken daha çok yorulduk" dedi.