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Manisa'da işçi otobüsüyle kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Ajansı
Manisa'da işçi otobüsüyle kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi otobüsüyle kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

MANİSA Turgutlu'dan organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikaya giden işçileri taşıyan 45 J 6405 plakalı otobüs, demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Manisa'da işçi otobüsüyle kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi.

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Manisa'da işçi otobüsüyle kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Manisa'da işçi otobüsüyle kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 29 yolcu yaralandı.

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