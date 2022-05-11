Manisa'da işçi otobüsüyle kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
MANİSA Turgutlu'dan organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikaya giden işçileri taşıyan 45 J 6405 plakalı otobüs, demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarptı.
122
Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan profiller otobüsün camından içeri girdi.
222
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
322
İlk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 29 yolcu yaralandı.
422