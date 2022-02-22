Manisa'da ilkokul mezunu adam üretti! Almanya Hollanda İtalya sıraya girdi: Sipariş yağıyor
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu elektronik tamircisi Ömer Argın (40) iki sene önce başladığı üretimde şimdi Avrupa'ya ürün gönderiyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan elektronik eşya tamircisi Ömer Argın bir arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığı dedektör üretiminde dünyaya açıldı. Tek başına haftada 20-25 adet dedektör üretebilen genç adam 2 ayda bir de farklı ülkelere 60'a yakın dedektör ihraç ediyor.
İş yerinde tek başına çalışan Ömer Argın haftada 20-25 adet üretim yapabiliyor. Yurt dışı satışlarını Romanya, Almanya, Hollanda ve İtalya’ya gerçekleştiren genç adam yurt içinde de hayvan besiciliği yapanlar, veterinerle ve sahillerde altın, küpe, yüzük ve demir para gibi kıymetli eşyaları arayanlara satışını gerçekleştiriyor.
Alaşehirli ilkokul mezunu Ömer Argın, ilkokuldan sonra başladığı elektronik eşya tamirciliği çıraklığı sonunda Çıraklık Eğitim Merkezi kurslarına katılarak, ustalık belgesi aldı. Askerlik dönüşü kendi açtığı iş yerinde elektronik eşya tamirciliğine başlayan Argın, yaklaşık iki yıldır, dedektör üretmeye başladı.
Yurt dışında çalışan bir arkadaşının önerisiyle, yurt dışına örnek dedektörler gönderen Argın, dedektörlerin beğenilmesi üzerine arkadaşının desteğiyle yurt dışına ihracata başladı. İki ayda bir yurt dışına ortalama 50-60 adet dedektör gönderen Ömer Argın, iş yerinde tek başına imalatını yaptığı dedektörleri çalışır duruma getirdikten sonra , araziye giderek, test ediyor. Arazide toprak altına veya taş altına bıraktığı bir cismi dedektörle tarayarak, algılamasını kontrol ettikten sonra kullanılabilir olduğunu gönderdikten sonra satışını gerçekleştiriyor.