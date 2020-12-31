Manisa'da hobi olarak başladı işe dönüştürdü! Siparişlere yetişemiyor
MANİSA'da yaşayan 58 yaşındaki Yunus Direr emekli olduğu zaman başladığı hobisi işe dönüştürdü. Direr şimdi siparişlere yetişemiyor.
Şehzadeler ilçesinde çalıştığı fabrikadan 9 yıl önce emekli olan evli ve 1 çocuk babası Yunus Direr, vakit geçirmek için halk eğitim merkezi tarafından düzenlenen kurslara katıldı. Sırasıyla çini, seramik ve son olarak da su kabağından lamba işlemesini öğrendi.
Direr, zamanla su kabağı oymacılığına olan ilgisini geliştirerek, kiraladığı bir dükkanda atölye kurdu. Mesleğin inceliklerini öğrenen Direr, kendi yetiştirdiği su kabaklarına matkapla desenler çizerek, renkli boncuklarla süsledi.
İçine yerleştirdiği ampullerle de gece lambası gibi aksesuara dönüştürdü. Aldığı siparişlere yetişemeyen Direr, sattıklarıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Hobi olarak başladığı işle, emekliliği ardından meslek sahibi olduğunu dile getiren Direr, "Pandemi dolasıyla da dışarı çıkmıyorum. Atölyeme gelerek çalışmalarımı sürdürüyor, yaptığım ürünleri değerlendiriyorum." dedi.