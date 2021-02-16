Manisa'da gözyaşları sel oldu! Katil evlat her şey itiraf etti meğer gerçek...

Hüseyin Özcan, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu. Ardından eve giren jandarma ekipleri, Hüseyin Özcan'ın çiftçilik yapan babası Süleyman Özcan ile annesi Raz Özcan ve babaannesi Karanfil Özcan’ın cesedi ile karşılaştı.