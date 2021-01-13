Manisa'da göz kapağı koptu! Genç kızın en büyük hayali aynalarla barışmak

9 ameliyata rağmen....: Bir fabrikada çalışan ve aynı zamanda açıköğretimden lise okuyan Merve Doman, yaklaşık 4 yıldır tek gözüyle hayatını sürdürüyor. Sol gözünün sürekli bandaj ile kapalı tutulması gereken Merve Doman, devlet ve üniversite hastanelerinde 9 ameliyat geçirmesine rağmen, göz kapağına kavuşamadı.