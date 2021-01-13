Manisa'da göz kapağı koptu! Genç kızın en büyük hayali aynalarla barışmak
MANİSA'da Merve Doman'ın (25) geçirdiği trafik kazasında göz kapağı koptu. Yüzünden alınan doku ile gözünün kapatılması sağlandı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle doktorların garanti verdiği ameliyatı olamayan Doman, aynalarla barışacağı günleri düşlüyor.
Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde yaşayan Merve Doman (25), annesi Gülseren Ergül ve yengesi Nevin Ergül ile birlikte 15 Temmuz 2017 yılında dayısı Mustafa Ergül’ün kullandığı sepetli motosiklet ile seyir halindeyken, motosikletin takla atması sonucu yaralandı.
Anne Gülümser Ergül, yenge Nevin Ergül ve dayı Mustafa Ergül, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Merve Doman, yüzü ve kafatası bölgesinden ağır yara aldı.
Yüzünden parça alındı: Kaza sırasında kayanın üzerine düşmesi sebebiyle göz kapağı da kopan Doman’a hastanede hemen müdahale edildi. Göz kapağının büyük bir bölümünü kaybeden Merve Doman’ın gözü, yüzünden alınan bir parçayla kapatıldı.
9 ameliyata rağmen....: Bir fabrikada çalışan ve aynı zamanda açıköğretimden lise okuyan Merve Doman, yaklaşık 4 yıldır tek gözüyle hayatını sürdürüyor. Sol gözünün sürekli bandaj ile kapalı tutulması gereken Merve Doman, devlet ve üniversite hastanelerinde 9 ameliyat geçirmesine rağmen, göz kapağına kavuşamadı.