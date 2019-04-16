Manisa'da genç kadının ölümünde üzücü detay

Selendi'de yaşayan ve bekar olan Elif İşlek 17 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize bağlı yaşamını sürdüren İşlek'e doktorlar, böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. İşlek, İzmir'deki Ege Üniversitesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezine nakil için kayıt yaptırıp, sıra beklemeye başladı.