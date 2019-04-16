Manisa'da genç kadının ölümünde üzücü detay
MANİSA'da böbrek yetmezliği sebebiyle organ nakli bekleyen 23 yaşındaki Elif İşlek, 10 gün önce bağırsaklarından rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın beklediği uygun böbreğin ise yaşamını yitirdiği akşam bulunduğu belirtildi.
MANİSA'da böbrek yetmezliği hastası olan, organ nakli bekleyen ve 10 gün önce bağırsaklarından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Elif İşlek'e (23), önceki gün uygun böbrek bulundu. Aynı gün akşam saatlerinde İşlek, yaşamını yitirdi.
Selendi'de yaşayan ve bekar olan Elif İşlek 17 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize bağlı yaşamını sürdüren İşlek'e doktorlar, böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. İşlek, İzmir'deki Ege Üniversitesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezine nakil için kayıt yaptırıp, sıra beklemeye başladı.
Bir yandandan diyalize girmeye devam eden İşlek, 10 gün önce bağırsaklarından rahatsızlanınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören İşlek, doktorların müdahalesine rağmen önceki akşam saatlerinde yaşamanı yitirdi.
Yaşamını yitiren Elif İşlek için Selendi Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Selendi Kaymakamı Can Atak, MHP'li Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, İşlek'in Selendi İmam Hatip Lisesi Camii imamı olan babası Alim İşlek, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.