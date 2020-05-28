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Manisa'da genç kadın erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında öldürüldü

Anadolu Ajansı

MANİSA'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Merkez Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Gülnur K'ye yolda pompalı tüfekle ateş edildi. 

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Zanlı erkek arkadaşı çıktı

Kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen zanlı Y.A. polise teslim oldu. 

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