Manisa'da gelin dayağı! Ölen yaşlı kadını gelinin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı mezarı açıldı
MANİSA'dan tüyleri diken diken eden görüntüler geldi. 24 gün önce hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) mezarı, gelini F.A. (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne dair videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı.
Manisa'da, 24 gün önce hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) mezarı, gelini F.A. (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne dair videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı. Arslan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, görüntüler üzerine gözaltına alınan gelin F.A., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatın üzerine serbest bırakıldı.
Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirdi. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerden Arslan'a gelini F.A. tarafından şiddet uygulanıp, kötü muamelede bulunulduğu belirlendi.
Kendimi tutamayıp kötü muamelede bulunduğum doğru
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma F.A.'yı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.