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Manisa'da gelin dayağı! Ölen yaşlı kadını gelinin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı mezarı açıldı

Manisa'da gelin dayağı! Ölen yaşlı kadını gelinin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı mezarı açıldı

MANİSA'dan tüyleri diken diken eden görüntüler geldi. 24 gün önce hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) mezarı, gelini F.A. (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne dair videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı.

Manisa'da gelin dayağı! Ölen yaşlı kadını gelinin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı mezarı açıldı

Manisa'da, 24 gün önce hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) mezarı, gelini F.A. (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne dair videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı. Arslan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, görüntüler üzerine gözaltına alınan gelin F.A., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatın üzerine serbest bırakıldı.

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Manisa'da gelin dayağı! Ölen yaşlı kadını gelinin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı mezarı açıldı

Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirdi. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Manisa'da gelin dayağı! Ölen yaşlı kadını gelinin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı mezarı açıldı

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerden Arslan'a gelini F.A. tarafından şiddet uygulanıp, kötü muamelede bulunulduğu belirlendi.

İŞTE YAŞLI KADININ DÖVÜLDÜĞÜ ANLARIN VİDEOSU

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Manisa'da gelin dayağı! Ölen yaşlı kadını gelinin dövdüğü görüntüler ortaya çıktı mezarı açıldı

Kendimi tutamayıp kötü muamelede bulunduğum doğru

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma F.A.'yı gözaltına aldı. F.A., ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

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