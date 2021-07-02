Manisa'da falçatayla eşinin boğazını kesti! Gönderdiği mektuplar şok etti
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde boşanmak isteyen eşini 3 çocuğunun gözleri önünde boğazından falçatayla yaralayan şahsın ikinci duruşması görüldü.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde gördüğü şiddet nedeniyle eşine boşanmak istediğini söyleyen 3 kız çocuk annesi 30 yaşındaki Esra Oymak’ın boğazı, çocuklarının gözü önünde eşi Mikail Oymak tarafından önce falçatayla, ardından da bıçakla kesildi.
Talihsiz kadın, o sırada evlerine gelen anne ve babası tarafından pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Boğazında 15 santimetre kesik olan ve 15 dikiş atılan talihsiz kadın, tedavisinin ardından taburcu oldu.
İhbar üzerine eşini bıçaklayan Mikail Oymak, 23 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mikail Oymak hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs ve nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Manisa Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına Esra Oymak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Kadın Meclisi üyesi Semiha Hasgör ve tanıklar katıldı. Mikail Oymak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada Esra Oymak’ın ablası Hatice Tan (31) ve olaya tanıklık eden annesi Cemile Ateş (65) ile kızları Deniz Oymak (13) dinlendi.