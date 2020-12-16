Manisa'da eski imam ticarete atıldı kazancı dudak uçuklattı! Yurtdışına ihraç ediyor

Suudi Arabistan'a ihracatın artması ve işlerinin büyümesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) giden Acar, 2014 yılında aldığı 750 bin TL'lik hibe ile içinde zeytin dolum makinelerinin de olduğu 2 bin metrekarelik büyük bir zeytin işleme tesisi kurdu.