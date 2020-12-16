Manisa'da eski imam ticarete atıldı kazancı dudak uçuklattı! Yurtdışına ihraç ediyor
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 50 yaşındaki eski imam Yahya Acar kurduğu işletmeyle paraya para demiyor.
Salihli'de yaşayan evli, 2 çocuk babası eski imam Yahya Acar, 2006 yılında umre için Suudi Arabistan'a gitti. Acar, umredeyken bu ülkede faaliyet gösteren Türk yemek şirketleri ile anlaşma sağladı.
Umre ibadetinin ardından Salihli'ye dönen Acar, imamlık görevinden ayrılıp, ailesine ait 130 dönümlük araziden elde ettiği zeytinleri işlemek için 175 bin TL'ye 500 metrekarelik küçük bir zeytin işleme tesisi kurdu.
Suudi Arabistan'a ihracatın artması ve işlerinin büyümesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) giden Acar, 2014 yılında aldığı 750 bin TL'lik hibe ile içinde zeytin dolum makinelerinin de olduğu 2 bin metrekarelik büyük bir zeytin işleme tesisi kurdu.
Suudi Arabistan'a her yıl ortalama 200 ton civarında zeytin, 70 ton civarında ise zeytinyağı ihracat yapan Acar, Almanya'ya da ihracat yapmaya başladı. Acar, Almanya'ya gönderdikleri yıllık 20 ton organik zeytinyağı miktarını 100 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.