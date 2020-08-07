Manisa'da elektrik ustası arıcılığa çığır açtı zehrini üretip satıyor

Turgutlu ilçesinde elektrik dükkanı işleten Murat Almışlar, kendi bahçesinde hobi olarak yetiştirdiği arıcılığı geliştirdi. Arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken arı zehri üretimini öğrenen Almışlar, dünya yıldızlarının cilt bakımları için kullandığı ve birçok hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehrinin gramını da yurt içine 400 liradan satarken işlerini büyüttü ve yurt dışına açıldı. Peki arı zehri, hayvana zarar vermeden nasıl elde ediliyor, hangi ülkeler peşinde? İşte detaylar...