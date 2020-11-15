Manisa'da bu köyü herkes terk etti, onlar terk etmedi! Ölümüz de buradan çıkacak

Köseoğlu eskiden burada hayatın güzel olduğunu belirterek "Daha sonra biz de çıktık. Buralara inip çıkıyoruz. Gördes’te de evimiz var. Oraya da gidiyoruz. Fazla hane yok burada. Eskiden burada hayat çok güzeldi. İnsanlar birbirine çok bağlıydı. Saygı, sevgi gösterirdi. Biz kendimiz istedik kalmayı. Burada koyunlarımız, tarlalarımız var." şeklinde konuştu.