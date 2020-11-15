Manisa'da bu köyü herkes terk etti, onlar terk etmedi! Ölümüz de buradan çıkacak
MANİSA'da yerleşim yeri değişen eski Gördes adeta hayalet kente dönerken, bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı bölgede şimdilerde sadece 4 aile yaşıyor.
Manisa’ya 110 kilometre mesafede bulunan Gördes ilçe merkezinde 23 Ocak 1940 tarihinde yaşanan şiddetli toprak kayması nedeniyle yapılan incelemelerin ardından ilçe merkezinin taşınmasına karar verildi. Gördes ilçe merkezi, yabancı uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu 1948 yılında yaklaşık 4 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerine taşındı.
Yaklaşık 70 yıl önce herkesin terk ettiği eski Gördes ilçe merkezi adeta hayalet kasabaya dönerken, bir zamanlar yüzlerce insanın yaşadığı kentte 4 aile kaldı. Herkesin terk ettiği eski Gördes’i terk etmeyen 4 aile, geçimlerini çiftçilikle sürdürmeye devam ediyor.
Kenti terk etmeyerek yaşamlarını sürdüren Süleyman Köseoğlu, 70 yıl önce çok hareketli bir kent olduğunu ve binlerce insanın yaşadığını belirterek, “1945-1950 yılları arasında burası terk edildi. Bizim de burada babalarımızdan evlerimiz vardı. Onlar çıktılar yukarı, biz burada kaldık." dedi.
Köseoğlu eskiden burada hayatın güzel olduğunu belirterek "Daha sonra biz de çıktık. Buralara inip çıkıyoruz. Gördes’te de evimiz var. Oraya da gidiyoruz. Fazla hane yok burada. Eskiden burada hayat çok güzeldi. İnsanlar birbirine çok bağlıydı. Saygı, sevgi gösterirdi. Biz kendimiz istedik kalmayı. Burada koyunlarımız, tarlalarımız var." şeklinde konuştu.