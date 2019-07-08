Manisa'da bomba görünümlü düzenek polisi alarma geçti! Gerçek ise bambaşka çıktı

Cep telefonuyla çekme yarışı

Olası bir patlamaya karşı Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile olayı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.