Manisa'da baraj kıyısında kesik insan kolu bulundu

Geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, kesik kolu DNA incelemesi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Jandarma ve polis ekipleri, Su Altı Arama Kurtarma Timi ile kesik kolun kime ait olduğunu belirlemek için baraj gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı.