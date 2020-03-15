Manisa'da baraj kıyısında kesik insan kolu bulundu
MANİSA Sevişler Baraj Gölü'nün kıyısında kesik insan kolu bulundu. Çalışmalarda kolun, 7 Şubat'ta kaçırılan ve ailesinden 450 bin TL fidye istenen Özcan Eren'e (22) ait olabileceği değerlendirildi. Yapılan incelemelerde Özcan Eren'in en son veteriner hekim Mehmet T.'nin (33) otomobilinde görüldüğü ve baraj çevresine gittikleri tespit edildi. Eren'in ailesinden kesik kolla karşılaştırılması için DNA örneği alındığı öğrenildi.
MANİSA'nın Soma ilçesi Sevişler Mahallesi'ndeki baraj gölünün kıyısında mahalleli, omuzdan kesilmiş insan kolu buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Soma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede insan kolunun bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, kesik kolu DNA incelemesi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Jandarma ve polis ekipleri, Su Altı Arama Kurtarma Timi ile kesik kolun kime ait olduğunu belirlemek için baraj gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı.
1 hafta önce kaybolan kişi üzerine yoğunlaşıldı
Yapılan araştırmaların ardından ekipler, kayıp başvurularına odaklandı. Kesik kolun, 1 hafta önce ailesinin kırsal Bayat Mahallesi'nde kaçırıldığından şüphelenerek kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e (22) ait olabileceğini değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, çalışmalarını bu yönde genişletti.
İlçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, Özcan Eren'in en son ilçe çıkışında görüldüğünü ve veteriner hekim Mehmet T.'nin otomobilinde olduğunu belirledi. Görüntülerde ayrıca, Mehmet T.'nin ilçeye dönerken yalnız olduğu saptandı. Mehmet T.'nin son cep telefonu görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinde yapıldığı tespit edildi.