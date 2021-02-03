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Manisa'da acılı baba konuştu: Oğlumun yıktığı kadar beni...

MANİSA'da tarla kenarında cesetleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalkıyor. Dört gençten biri olan Muharrem Zengin’in babası Suat Zengin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin’in babası Suat Zengin canlı yayına katıldı. Yaşanan korkunç olayın ardından baba Zengin, “Oğlum için çok üzgünüz, iyi biriydi, oğlumun yıktığı kadar beni bir şey yıkmadı” sözleriyle acısını dile getirdi.

Oğlu hakkında çıkan haberleri de “Bazı şeyler duyuyorum bu olayı Muhammed Zengin yaptı diye rahatsız oldum” diye yalanladı. Baba Zengin, “10 senedir arkadaşlar biz de onlarla aile gibi olduk” diye de ekledi. “Oğlumun verdiği İngilizce kitabı kargosu daha yeni elime ulaştı, çok büyük hayalleri vardı” sözleriyle acısını anlattı. Ortaya çıkan video hakkında ise “Çok şaşırdım, inanamadım, yeni gördüm, diğer ailelerde şokta” dedi.

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