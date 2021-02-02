Manisa'da 4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı: Cesedi araçtan...
MANİSA'da 20'li yaşlarda 4 gencin tarlada cesetlerinin yan yana bulunduğu olayla sır perdesi aralandı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde, önceki akşam Ümit Zangal'ın (20) boynu kırılarak, Serkan Zangal (23), Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin'in (22) ise av tüfeğiyle başlarından vurularak öldürülmüş halde bulunduğu olayın sır perdesi aralandı.
Jandarma ekiplerinin son dakika tespitlerine göre gençler, Amasya'ya askere gidecek bir arkadaşları için, Cumartesi günü, kalabalık bir grup halinde, Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı olan babası Suat Zengin'e (47) ait bağ evinde toplanarak eğlence düzenledi.
Pazar günü bir kısmı ayrılırken Alaşehir'den gelen Neşet Dalgın, Serkan Zangal ve Ümit Zangal, 1 Şubat'ta dünyaya gelen Dalgın'ın doğum gününü kutlamak için, Muharrem Zengin'e misafir olarak kaldı. Ancak Pazar günü, Ümit Zangal henüz belirlenemeyen bir nedenle boynu kırılarak öldü.
Sabah'ın haberine göre cesedi otomobile koyan 3 arkadaşı, bağ evinde bulunan Suat Zengin'e ait ruhsatsız av tüfeğini de alarak, 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkiine gitti.