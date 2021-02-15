Manisa'da 3 ölünün olduğu aile içi katliamın altından dram çıktı! Meğer yıllar önce...
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 22 yaşındaki Hüseyin Ö., annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü. Yaşanan olayın altından yıllar öncesine ait dram çıktı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine 20 kilometre mesafedeki kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ö., dün saat 22.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Babaannem yaralı' diyerek, yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hüseyin Ö., olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu.
Eve giren jandarma ekipleri, Hüseyin Ö.'nün çiftçilik yapan babası Süleyman Özcan ile annesi Raz Özcan ve babaannesi Karanfil Özcan’ın cesedi ile karşılaştı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 3 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.
Süleyman Ö.’nün ise vurulmadan önce kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan Hüseyin Ö.'yü gözaltına aldı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan Hüseyin Ö.’nün suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde yaşanan facianın detaylarının ortaya çıktığı öğrenildi.